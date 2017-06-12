ВС Азербайджана и Турции проводят тактические учения в Нахчыване

2017-06-12 10:54 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным между правительствами Азербайджана и Турции, 12-го июня в Нахчыване начались совместные тактические учения с участием видов войск вооруженных сил двух стран, говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

Целью учений является обмен опытом для развития координации войск и достижение взаимодействия военных подразделений двух стран, посредством развития способностей проведения совместных операций.

Учения продлятся до 16-го июня.