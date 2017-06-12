Задержан человек, давший ложную информацию о заложенной в торговом центре в Баку бомбе

2017-06-12 11:05 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, незамедлительно были приняты неотложные меры, однако информация не нашла своего подтверждения.

В результате проведенных сотрудниками Наримановского РУП оперативно-розыскных мероприятий человек, давший ложную информацию о заложенной в торговом центре бомбе, был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.