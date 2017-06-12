Назван объем таможенных поступлений в Госбюджет

2017-06-12 11:04 | www.oxu.az | 3

Перечисления в госбюджет по линии Госкомтаможни за январь-май 2017 года составили 974 903,31 тыс. манатов.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно данным ГТК, это на 14,62% или 124 317,96 тыс. манатов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период.

Так, на долю таможенных пошлин пришлись 268 020,84 тыс. манатов, НДС – 663 809,14 тыс. манатов, акцизов - 39 025 тыс. манатов, дорожного налога - 13 048,33 тыс. манатов.

У.А.

