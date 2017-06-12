Автомобиль сбил женщину возле станции метро «Эльмляр Академиясы» – ФОТО + ВИДЕО

2017-06-12 11:10 | www.oxu.az | 3

В Ясамальском районе Баку произошло ДТП с наездом на пешехода.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, возле станции метро «Эльмляр Академиясы» автомобиль «Лада Приора» сбил переходившую дорогу Румия Агаеву, 1955 года рождения.

Женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Водитель задержан, а автомобиль отправлен на штрафстоянку.

По факту ведется расследование.

A.M.