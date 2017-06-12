В Азербайджане будет реализован проект по борьбе с торговлей людьми

2017-06-12 11:19 | www.apa.az | 3

Состоялась презентация совместного проекта представительства ЕС и представительства Международной организации по миграции в Азербайджане «Увеличение потенциала в борьбе с торговлей людьми в Азербайджане».

Как сообщает АПА, основную финансовую поддержку реализации проекта оказал ЕС, а частично Фондом развития МОМ. Выступивший на мероприятии заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедглиев сказал, что борьба с торговлей людьми является одним из приоритетных направлений политики правительства Азербайджана. По его словам, Азербайджан проводит целенаправленную политику в этой сфере: «Эта политика основана на предотвращении, преследовании и защите. В этом вопросе мы уделяем большое значение международному сотрудничеству. Надеюсь, что проект придаст импульс еще больше развитию потенциала Азербайджана в этой сфере. Такие проекты открывают большие возможности для расширения двустороннего сотрудничества».

Затем выступила глава азербайджанского представительства в ЕС Малена Мард. Она отметила, что борьба с торговлей людьми является одним из важных приоритетов ЕС: «К сожалению, в этой сфере наблюдается увеличение. Поэтому сотрудничество в борьбе с торговлей людьми очень важно».



Начальник главного управления МВД по борьбе с торговлей людьми Гейдар Гейдаров отметил, что преступления, связанные с торговлей людьми, занимают менее 1 процента от общего числа преступлений.



Затем руководитель отделения помощи мигрантам азербайджанского представительства Международной организации по миграции Шарен Туладхар представил проект.



Проект «Увеличение потенциала в борьбе с торговлей людьми в Азербайджане» будет реализован до 2018 года в рамках II Плана институциональных реформ Программы всестороннего институционального строительства, принятой в 2012 году Евросоюзом и правительством Азербайджана.