В Азербайджане 5-летний ребенок побил новый рекорд

2017-06-12 11:17 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане 5-летний ребенок побил новый рекорд в шахматах.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, Пашам Ализаде, привлеченный к занятиям в группе дошкольной подготовки школы №236 при управлении, в 9 играх, организованных за первую категорию среди мальчиков и девочек до 17 лет, набрал 7 баллов. П.Ализаде получил диплом и награду.

До этого в Азербайджане норму первой категории по шахматам выполнил 6-летний ребенок.

A.C.

