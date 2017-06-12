Что душит министра Налбандяна по ночам: "рука Баку" или нечистая совесть?

2017-06-12 11:14 | www.trend.az | 3

Эльмира Таривердиева

Мы уже рассказывали в предыдущей статье о дипломатическом танго, которое господин Эдвард Налбандян, глава МИД Армении вытанцовывал в Италии, уворачиваясь от неудобных вопросов о продолжающейся много лет незаконной оккупации Арменией земель Азербайджана.

Видимо, господин Налбандян, который вдохновенно врал и выкручивался всю дорогу, не ожидал, что об его лжи станет известно еще кому-то, ведь это были обычная встреча со студентами и брифинг в МИД, где присутствовало совсем немного журналистов. Однако в нашу редакцию одним из присутствовавших, а именно азербайджанским студентом, который обучается в Риме, были переданы записи этих римских выступлений, на основе которых мы и написали статью о великой лжи господина Налбандяна. Перестаньте врать товарищ Налбандян: немного о выступлении главы МИД Армении перед итальянскими студентами

Не прошло и суток с ее публикации, как армянским СМИ поступил сверху приказ как-то обелить Налбандяна и представить все в другом свете. Вот что появилось в армянских СМИ после нашей публикации. «Азербайджанская сторона опустилась до того, что отправляет на пресс-конференции представителей Армении подставных журналистов, снабжая их подученными вопросами. Очередной такой неприглядный случай произошел на совместной пресс-конференции глав МИД Армении и Италии Эдварда Налбандяна и Ангелино Альфано в Риме. Азербайджанская сторона в свойственном ей духе попыталась представить все перевернутым с ног на голову, снабдив разглагольствованиями и сентенциями на тему международного права», - надрывались армянские СМИ.

То, что для официального Еревана нормы международного права это только «разглагольствования и сентенции», очевидно. Стоит лишь вспомнить о том, что в XXI веке армянские власти удерживают под оккупацией 20 процентов территорий другого суверенного государства.

Однако, касаясь конкретного случая в Риме, хотелось бы рассказать правду. Возможно, здравомыслящим людям из Армении будет интересно, как очередной раз провалился представитель коррупционных властей Армении на зыбком дипломатическом поле.

Гнев Налбандяна вызвал вопрос, который ему задают все международные институты, включая ОБСЕ и ООН: а именно, когда Армения наконец выведет свои войска, которые незаконно оккупируют земли Азербайджана? Этот вопрос отражен не только в заявлениях лидеров стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но и в четырех резолюциях ООН, которые призывают Армению незамедлительно вывести свои войска с суверенной территории Азербайджана.

Почему этот вопрос, заданный представителем СМИ, вдруг был представлен армянскими СМИ как азербайджанские инсинуации, неясно. Есть факт оккупации, и пока этот факт существует, о нем будут спрашивать страну-оккупанта.

При этом, не стесняясь постоянно лгать о существующем положении дел, глава МИД Армении Налбандян, вместо того, чтобы пытаться найти мирное решение конфликта, лично подрывает переговоры и способствует усугублению кризиса.

Вместо того, чтобы искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет, армянам во главе с карабахскими генералами, которые находятся у власти лишь пока длится незаконная оккупация, пора понять и принять реальность, как она есть.

Реальность заключается в том, что мир не примирится с фактом оккупации территорий другой страны, и вранье Налбандяна вокруг да около международных норм и правил не может оправдать факта оккупации ни в чьих глазах.

Хотелось бы посоветовать господину Налбандяну быть мужчиной и отвечать за свои поступки, пусть даже эти поступки расходятся с законом. Если Армения в течение многих лет имеет моральный ресурс оккупировать чужие территории, являясь агрессором, то пусть проявит смелость и прямо назовет себя оккупантом, ничего не стесняясь.

Корни армянской «азербайджанофобии» уходят в глубокий страх Армении перед правдой, которую армяне сами бояться признать правдой. Возможно, это в них говорят затоптанные остатки совести?

Эльмира Таривердиева, глава Русской службы новостей Trend