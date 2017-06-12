Приостановлены лицензии около 50 страховых агентов

2017-06-12 11:29 | www.apa.az | 3

Согласно решению Палаты по надзору за финансовыми рынками (ПНФР) от 9 июня 2017 года, выданы лицензии на деятельность новых, а также приостановлены на 3 месяца или аннулированы лицензии ряда действующих страховых агентов.

Как сообщили АПА-Экономикс в палате, на заседании было рассмотрено обращение Департамента по надзору за страховыми рынками о приостановке на 3 месяца лицензий 46 страховых агентов и вынесено положительное решение. Действие лицензий приостановлено в связи с тем, что страховые агенты не предоставили квартальные отчеты в ПНФР. На заседании также аннулированы лицензии на страховую деятельность двух физических лиц на основе их обращений.

ПНФР выдала лицензии на осуществление страховой деятельности ООО İNS Consulting и двум физическим лицам.