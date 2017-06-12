Задержан давший ложную информацию о бомбе в Metro Park

2017-06-12 11:24 | www.oxu.az | 3

Министерство внутренних дел Азербайджана распространило информацию о ложном сообщении «о заложенной бомбе» в торговом центре Metro Park.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, 11 июня в 11:42 неизвестный с мобильного телефона позвонил в call-центр «102» МВД и сообщил о бомбе, заложенной в торговом центре Metro Park в Наримановском районе.

Незамедлительно были приняты необходимые меры, однако информация не подтвердилась.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Наримановского районного управления полиции, сообщивший ложную информацию был задержан.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 216 (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) Уголовного кодекса.

А.М.

