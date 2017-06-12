Сайнс потеряет три места на стартовой решётке в Баку – ВИДЕО

2017-06-12 11:30 | www.oxu.az | 3

Для Фелипе Массы и Карлоса Сайнса гонка в Канаде получилась короткой – после контакта с Грожаном на первом круге Сайнс буквально вынес с трассы Williams Массы. Грожан тоже пострадал в том эпизоде – ему пришлось ехать в боксы за новым передним антикрылом.

Как передает Oxu.Az, инцидент на первом круге не остался без последствий для Карлоса Сайнса. Испанец задел Haas Грожана, потерял управление и на высокой скорости врезался в Williams Массы. Карлос оправдывался тем, что не видел машину Грожана, так как тот оказался в слепой зоне, но стюарды с такой трактовкой не согласились.

После двухчасового обсуждения Сайнс был признан виновным в этом инциденте. В решении сказано, что манёвр Сайнса был опасен, и его можно было избежать. «Несмотря на то, что по нашему мнению авария не была вызвана преднамеренными действиями гонщика машины №55, мы находим, что его предположение (как он заявил), что рядом нет других машин, и потому он может сместиться в эту сторону, было безответственным и потенциально опасным», - сказано в решении стюардов.

Как следствие, Сайнс потеряет три места на стартовой решётке следующей гонки, которая пройдёт в Баку. Кроме того, он получил два штрафных балла – теперь на счету испанца их уже семь.

И.Н.