Зарплатные карты в Азербайджане можно будет использовать для оплаты проезда

2017-06-12 11:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Зарплатные карты можно будет использовать для оплаты проезда в столичном транспорте, сказал Trend в понедельник завотделом по связям с общественностью Бакинского транспортного агентства Маис Агаев.

По словам Агаева, это новшество является одним из перспективных направлений технического и технологического развития транспортной системы.

"Говорить конкретно о сроках реализации проекта пока рано, ввиду того, что существуют определенные нюансы, требующие своего решения. Можно сказать, что проект сейчас находится на стадии разработки. Среди новшеств будет также возможность онлайн загрузки проездных карт BakiKart. BakiKart со своей стороны постоянно изучает технологические новшества и не исключено, что самые подходящие из них будут применены в нашей транспортной системе", - сказал Агаев.

Как сообщили ранее Trend в ООО BakuBus, инициатива по применению оплаты проезда в общественном транспорте с использованием банковских карт оснащенных технологиями бесконтактных платежей должна исходить от банков. Данные карты вполне могут быть использованы для оплаты проезда, однако в первую очередь для этого необходимо обеспечить соответствующий уровень безопасности.

Считывающие устройства (Card-ридеры) установленные на столичных автобусах и в Бакинском метрополитене адаптированы на прием оплаты проезда по технологии бесконтактных платежей PayPass и для запуска бесконтактных платежей по технологии PayPass, необходима договоренность с MasterCard и с банком эквайером.

Банковские карты с технологией бесконтактной оплаты платежей выпускаются международными системами Visa и MasterCard. Карты с технологией PayWave выпускаются платежной системой Visa, а с технологией PayPass - MasterCard.

Принцип работы обеих технологий идентичен. Карты позволяют производить оплату покупок и услуг в одно касание. Достаточно поднести карту к считывателю, дождаться звукового сигнала, и оплата будет произведена. После этого на экране дисплея появляется надпись, подтверждающая списание суммы.

(Автор: Гусейн Велиев)

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