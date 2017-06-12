Замминистра: «Не думаю, что мы до ноября скоординируем соглашение с Евросоюзом»

2017-06-12 11:34 | www.apa.az | 3

«Завтра и послезавтра в Баку пройдут переговоры по новому соглашению с Евросоюзом. Переговоры будут вестись в двух направлениях – политика и безопасность, торговля и инвестиции».

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

По его словам, возможно проведение видеоконференции по какому-либо направлению до конца месяца, а также продолжение обсуждений до первой половины июля.

«Ведутся переговоры. Вы знаете, что это не легкий процесс. Обе стороны имеют свои позиции, нужно стараться донести их до цели. Некоторые статьи уже согласованы, а некоторые остаются. Процесс только начался. Нужно стараться сделать переговоры более продуктивными», - сказал он.

М.Мамедгулиев считает, что завершить переговоры до саммита Восточного партнерства, который пройдет в ноябре в Брюсселе, не удастся: «Потому что переговоры только начались, а соглашение очень важное. Каждая его статья важна для сторон. Поэтому я не верю, что переговоры завершаться до ноября. Дело не во времени. Мы хотим, чтобы качество документа о сотрудничестве было высоким».