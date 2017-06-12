Мамедгулиев: «Визовые отношения между Азербайджаном и ЕС находятся на стадии упрощения»

2017-06-12 11:34 | www.apa.az | 4

Как сообщает АПА, об этом заявил заместитель министра иностранных дел Махмуд Мамедгулиев.

По словам замминистра, в первую очередь должно быть реализовано первое соглашение, которое принесет первые положительные итоги.

«Иногда с обеих сторон возникают небольшие вопросы. Если мы доведем решение этих вопросов до конца, тогда между сторонами должен быть подготовлен план деятельности, целью которого станут безвизовые поездки. Я не могу точно сказать, когда это будет. Это зависит от обеих сторон. В Азербайджане будет проведено заседание, посвященное вопросам упрощения визы и соглашению о реадмиссии. Возможно, на этом заседании будет достигнут какой-либо прогресс», - отметил М.Мамедгулиев.