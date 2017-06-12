Подарок врачам от Unibank!
2017-06-12 11:35 | www.oxu.az | 2
Unibank поздравляет всех врачей с профессиональным праздником. Начиная с 12 по 16 июня, всех работников медицинской сферы обратившихся в Unibank за кредитом , ждет приятный сюрприз. Каждый из них сможет оформить кредит до 15000 АЗН на период сроком до 36 месяцев без комиссии!
Взяв кредит в Unibank-е, какие преимущества вы получаете?
- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат
- Срок кредита до 36-ти месяцев
- Кредитные процедуры очень просты
- Поручитель не требуется
- Каждый, у которого есть официальный доход может обратиться касательно наличного кредита
- Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 AZN
- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%
- Процентная ставка начинается от 23%-тов процентов
- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн кредита.
Теперь, уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN.
Так как, Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны. Реализуйте свои летние планы с нами!
На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.
За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank ).
Unibank – банк для всех и каждого!