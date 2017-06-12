Подарок врачам от Unibank!

2017-06-12 11:35 | www.oxu.az | 2

Unibank поздравляет всех врачей с профессиональным праздником. Начиная с 12 по 16 июня, всех работников медицинской сферы обратившихся в Unibank за кредитом , ждет приятный сюрприз. Каждый из них сможет оформить кредит до 15000 АЗН на период сроком до 36 месяцев без комиссии!

Взяв кредит в Unibank-е, какие преимущества вы получаете?

- Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат

- Срок кредита до 36-ти месяцев

- Кредитные процедуры очень просты

- Поручитель не требуется

- Каждый, у которого есть официальный доход может обратиться касательно наличного кредита

- Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 AZN

- Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%

- Процентная ставка начинается от 23%-тов процентов

- Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн кредита.

Теперь, уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе 4 банковских продукта доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 AZN.

Так как, Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны. Реализуйте свои летние планы с нами!

На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank,обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az, https://twitter.com/unibank ).

Unibank – банк для всех и каждого!