Азербайджанский Unibank запустил кредитную кампанию для медработников

2017-06-12 11:34 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/- Начиная с 12 по 16 июня, всех работников медицинской сферы, обратившихся в Unibank за кредитом, ждет приятный сюрприз. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, каждый из них сможет оформить кредит до 15 000 манатов на период сроком до 36 месяцев без комиссии.

Взяв кредит в Unibank, какие преимущества вы получаете?

-Минимальные ежемесячные платежи по кредиту, начинающиеся от 19 манат

-Срок кредита до 36-ти месяцев

-Кредитные процедуры очень просты

-Поручитель не требуется

-Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться за получением наличного кредита

-Требование к минимальной заработной плате-всего лишь 175 манатов

-Комиссия за кредитные процедуры составляет 0%

-Процентная ставка начинается от 23 процентов

-Касательно наличного кредита вы можете обратиться в филиалы и в Unibank Mobile, а также через unibank.az возможен заказ онлайн-кредита.

Теперь, уникальная кредитная карта Unibank ALBALI PLUS, которая объединяет в себе четыре банковских продукта доступна для граждан страны. Каждый, у которого есть официальный доход, может обратиться в филиалы Unibank касательно кредитной карты ALBALI PLUS с лимитом до 5000 манатов. Так как, Albalı Plus является международной картой, Вы можете ее использовать и за пределами страны.

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На сегодняшний день, являясь одним из ведущих банков страны, Unibank обладает широкой филиальной сетью, как в столице, так и в регионах. Филиалы Unibank функционируют в будние дни с 09:00 до 17:00.

За более подробной информацией можете обращаться по телефону (012) 117, на сайт банка по адресу www.unibank.az , либо на официальные страницы банка в Фейсбук и Твиттер (www.facebook.com/unibank.az ,https://twitter.com/unibank ).

Unibank, созданный в результате объединения двух передовых коммерческих банков, «MBANK» (действовал с 1992 года) и «PROMTEXBANK»(1994 года), в 2002 году, является одним из крупнейших финансовых организаций страны. Согласно своим финансовым показателям, Unibank занимает лидирующие позиции в списке банков страны. Unibank оказывает услуги около 800 тыс. различным клиентам, как корпоративным, так и частным. В списке акционеров банка находятся такие крупные мировые финансовые институты, как Европейский банк развития и реконструкции (15,15 процента акций) и немецкая инвестиционная корпорация (DEG) (8,33 процента акций).

Со стороны Unibank были основаны две дочерние компании - лизинговая компания Unileasing и «Инвестиционная компания Unicapital» Для оказания высококачественных услуг банк обладает широкой филиальной сетью, как в регионах, так и в столице.

За 25 лет своей успешной коммерческой деятельности и участию во многих социальных проектах, банк не раз становился обладателем многих международных и местных наград.