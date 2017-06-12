Kapital Bank: Утверждение рейтингов на прежнем уровне для нас имеет большое значение

2017-06-12 11:36 | www.apa.az | 3

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank, на уровне «BB-/B». Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны.

«Специалисты агентства указали об укреплении позиций Kapital Bank в течении следующих 12-18 месяцев на финансовом рынке. Согласно отчету, Kapital Bank является более устойчивым банком среди банков страны. Благодаря структурным изменениям, банк укрепил свою кредитоспособность и конкурентоспособность, что соответствует более высокому рейтингу. Доля Kapital Bank составляет 8,1% кредитного и 15,8% депозитного рынка страны. На фоне сегодняшнего положения финансового сектора страны, утверждение рейтингов Kapital Bank на прежнем уровне для нас имеет большое значение», - отметили в Kapital Bank.

Следует отметить, что Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и расширения деятельности, что является показателем успешных итогов минувшего года. По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3%, достигнув 3,1 млрд. манат, кредиты, выданные клиентам увеличились на 9,1% и достигли 1,3 млрд. манат. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30% и составила 593,6 млн. манат. Чистая прибыль банка составила 52,4 млн. манат, уставной капитал составил 185,8 млн. манат, а совокупный капитал – 282,1 млн. манат.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 6-ти отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.