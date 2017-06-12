Гази южного региона: «Парень привел 4 свидетелей, и я поставил печать в его удостоверение»

2017-06-12 11:53 | www.apa.az | 3

Скандал вокруг выдачи представителем УМК удостоверения под названием «сеид ага» прокомментировало Управление и сам гази.

Как сообщили АПА в УМК, управление не выдает удостоверений такого типа, это инициатива самого гази: «Печать тоже не управления, а его личная».

В управлении отметили, что вопрос будет расследован. Сообщается, что Гаджи Миргияс оглу Тахмазов работает гази Джалилабадского, Масаллинского и Билясуварского районов.

Гаджи Миргияс оглу Тахмазов заявил АПА, что выдавал удостоверения по собственной инициативе и сожалеет об этом: «Этот парень из Лянкярана, в лицо я его не знаю. В то время он нашел меня, и сказал, что является представителем рода сеидов. Для того, чтобы доказать это другим людям он попросил выдать ему удостоверение. Я сказал, что если он представитель рода сеидов, для этого ему не нужно удостоверение. Он сказал, что из скромности никому не сообщал о своей родословной. Я объяснил ему, если он приведет несколько свидетелей, то что-нибудь можно будет придумать. Он привел 4 свидетелей, и я поставил печать в его удостоверение».





Что же касается порядкового номера 21813 документа, гази заявил, что он ставил печать только в документ этого человека: «Удостоверение подготовил он сам. Номер он также написал сам. Я только поставил печать. Сожалею и понимаю, что сделал неправильно. Я совершил большую ошибку. Этот человек даже не проживает в районах, где я гази. Нажил себе проблему».





Отметим, в соцсетях было распространено фото принадлежащего Тагиеву Эльнуру Мирверди оглу удостоверения «сеид ага», выданного гази УМК Гаджи Миргиясом Тахмазовым. Этот факт широко обсуждался в соцсетях.