Умерла звезда «Дика Трейси» Гленн Хедли

2017-06-12 11:45 | www.oxu.az | 3

Американская актриса Гленн Хедли скончалась в Нью-Йорке.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Хедли было 63 года. Причина смерти не уточняется.

«С глубоким прискорбием подтверждаем, что Гленн Хедли ушла из жизни. Мы просим проявить уважение к ее семье в это трудное время», - заявили представители актрисы.

Отмечается, что Хедли в последнее время снималась в телепрограмме Future Man для канала Hulu.

Гленн Хедли — двукратный номинант на премию «Эмми». Она наиболее известна по роли Тесс Трухарт в фильме «Дик Трейси» режиссера Уоррена Битти.

В фильмографии актрисы также такие картины, как «Завтрак для чемпионов», «Опус мистера Холланда», «Сержант Билко», «Звезда сцены» и «Пурпурная роза Каира».

A.C.

