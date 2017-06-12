Ограничено движение на дороге Баку-Газах

2017-06-12 11:50 | www.oxu.az | 3

С целью регулирования движения автотранспортных средств продолжаются работы по нанесению дорожной разметки.

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе ОАО «Азеравтойол», данные работы проводятся сегодня с 10:00 на участке от 47 до 72 километра автомагистрали Баку-Газах.

В структуре сообщили, что работы продлятся до вечера. Во время проведения работ движение автотранспортных средств на данном участке будет частично или полностью ограничено.

A.M.

