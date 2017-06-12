МВД: В Азербайджане за последние годы к ответственности привлечены 486 торговцев людьми

2017-06-12 11:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 12 лет к ответственности были привлечены 486 торговцев людьми, сказал в понедельник на открытии проекта «Повышение потенциала в борьбе с торговлей людьми в Азербайджане» начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Гейдар Гейдаров.

Глава Управления отметил, что в 2005 году в Азербайджане был принят закон о борьбе с торговлей людьми.

В Азербайджане менее одного процента преступлений, совершенных в течение года, приходится на преступления по торговле людьми. «Из 26 916 уголовных дел в 2015 году только 128 преступлений были связаны с торговлей людьми. За период более чем 12 лет было расследовано 1078 уголовных дел по торговле людьми, и к ответственности привлечены 486 лиц, была установлена 761 жертва этого преступления», - сказал Гейдаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)