Освобожден обвиняемый в убийстве человек

2017-06-12 12:07 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был зачитан приговор, согласно которому Закир Ибаев был оправдан по обвиняемым статьям. Он был освобожден в зале суда.

Закир Ибаев был задержан в ноябре 2016 года. Находящийся в розыске и обвиняемый по 3 статьям Закир Ибаев был задержан сотрудниками отделения полиции №10 Управления полиции Гарадагского района при пересечении государственной границы Грузии.

14 июля 2011 года знакомый Закира Ибаева Арзуман Баширов совершил вооруженный налет на один из пунктов обмена валюты в торговом центре «Бина». А. Баширов застрелил сотрудника пункта обмена валют и забрал оттуда 16 тысяч манатов. Арзуман Баширов сказал, что взял оружие у знакомого Закира Ибаева. После этих показаний З. Ибаев был объявлен в розыск.

З. Ибаев обвинялся по статьям 120 (умышленное убийство), 181 (разбой) и 228 (незаконное ношение огнестрельного оружия).

В ходе судебного следствия было установлено, что З. Ибаев не принимал участия в убийстве.