В Баку травматолог скончался за рулем автомобиля

2017-06-12 11:57 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане врач скончался за рулем автомобиля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел прошлой ночью в Баку.

Травматолог Клинического медцентра №1 («Семашко»), преподаватель Азербайджанского медицинского университета и председатель профсоюза группы второго медико-профилактического факультета, 50-летний Фикрет Велиев перенес неожиданную судорогу во время управления автомобилем. Он скончался в автомобиле. Для уточнения точных причин кончины Ф. Велиева его тело было осмотрено экспертами.

A.M.

