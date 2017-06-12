Обнаружен пропавший в Баку 9-летний ребенок – ОБНОВЛЕНО
2017-06-12 12:04 | www.oxu.az | 3
В Баку обнаружили пропавшего 9-летнего ребенка.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в результате мероприятий сотрудников Управления полиции Сабаильского района, пропавший 9 июня житель района, Арда Гурбанлы, 2008 года рождения, был обнаружен и передан членам своей семьи.
12:56 (10.06.2017)
В Баку без вести пропал 9-летний ребенок.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в полицию Сабаильского района поступила информация о том, что Арда Мамед оглу Гурбанлы, 2008 года рождения, пропал без вести.
На основе поступившей информации начаты поиски.