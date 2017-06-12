Отмена визового режима между Азербайджаном и ЕС - вопрос будущего - замминистра

2017-06-12 12:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Отмена визового режима между Азербайджаном и Европейским союзом (ЕС) является вопросом будущего, сказал журналистам в понедельник заместитель министра иностранных дел Азербайджана Махмуд Мамедгулиев.

«В настоящее время мы находимся на стадии упрощения визового режима. Отмена визового режима - это вопрос будущего. Прежде всего, мы должны реализовать новое соглашение о стратегическом партнерстве и получить положительные результаты. Затем следует разработать план действий между ЕС и Азербайджаном с целью установления безвизового режима », - добавил он.

В ноябре прошлого года Совет ЕС выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года, что позволит в большей мере учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются сегодня ЕС и Азербайджан.

Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

На сегодня двусторонние отношения между ЕС и Азербайджаном регулируются на основе соглашения о партнерстве и сотрудничестве, которое было подписано в 1996 году и вступило в силу в 1999 году.

Новое соглашение предусматривает приближение законодательства и процедур Азербайджана к наиболее важным международным и торговым нормам и стандартам ЕС, что должно привести к улучшению доступа азербайджанской продукции на рынки ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова)