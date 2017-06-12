Юбилей школы отметили в Баку праздничным концертом (ФОТО)

2017-06-12 12:01 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова в Баку состоялся концерт, посвященный 25-летию Детской музыкальной школы №37, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного Управления культуры и туризма города Баку.

На мероприятии присутствовали начальник Главного управления Вугар Зейналов, заведующая отделом Республиканского комитета профсоюза работников культуры Азербайджана Афсана Гюльмамедова, заслуженные артисты Тейюб Асланов, Алиага Садиев, Исмаил Гамидов, Вамиг Мамедалиев и другие.

На мероприятии было рассказано о деятельности учебного заведения, об успехах и достижениях учащихся школы.

В исполнении талантливых учеников школы прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. Юные музыканты смогли передать всю красоту и глубину сочинений Фархада Бадалбейли, Рауфа Гаджиева, Сулеймана Алескерова, Фаига Суджаддинова, Анатолия Лядова, Вольфганга Амадея Моцарта и других.

В заключении мероприятии Вугар Зейналов поздравил коллектив школы. В связи с 25-летием школы Вугар Зейналов вручил директору Мохуб Бабаеву почетную грамоту.

(Автор: Джани Бабаева)