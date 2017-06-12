План приема в частные вузы сокращен

2017-06-12 12:15 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА, если в 2016/2017 учебном году план приема в частные вузы составлял 7 038 мест, но в следующем учебном году эта цифра составит 6 195.

Наибольшее число плановых мест выделено в Азербайджанском университете кооперации, наименьшее – в Бакинском исламском университете. В 2017/2018 учебном году из 6 195 плановых мест 760 мест предусмотрены для Университета Хазар, 560 – для Бакинского университета бизнеса, 480 – для Бакинского университета «Евразия», 390 – для Бакинского университета для девушек, 1115 – для Азербайджанского университета кооперации, 525 – для Университета Азербайджан, 230 – для Азербайджанской академии труда и социальных отношений, 345 – для Нахчыванского университета, 780 – для Университета «Одлар Юрду», 860 – для Западного университета и 150 – для Бакинского исламского университета.

Сокращение план приема в частные вузы в основном связано с решениями, принятыми в связи с 2 частными высшими учебными заведениями – Университетом «Тефеккюр» и Кавказским университетом. Образовательная структура Кавказского университета полностью передана в подчинение Бакинского инженерного университета, и этот вуз продолжает свою деятельность как университет государственного статуса. С текущего учебного года Университет «Тефеккюр» приостановил свою деятельность, в следующем учебном году прием в этот университет осуществляться не будет.