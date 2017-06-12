Минздрав об отравлении детей в Сумгайыте

2017-06-12 12:11 | www.oxu.az | 3

Продолжается лечение 30 детей, поступивших с диагнозом отравление в детскую больницу № 1 города Сумгайыт.

Как передает Oxu.Az, об этом Report сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Лия Байрамова.

По ее словам, в данный момент состояние детей удовлетворительное и лечение продолжается.

Представитель министерства отметила, что в ближайшее время планируется выписать их домой.

Отметим, что в поселке Г.З.Тагиева города Сумгайыта было зафиксировано массовое отравление среди детей. На сегодняшний день в больницу поступили более 150 детей.

A.M.

