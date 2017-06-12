Standard & Poor's: Азербайджанский Kapital Bank укрепил свою кредитоспособность и конкурентоспособность

2017-06-12 12:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/- Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's по итогам очередной оценки подтвердило рейтинг Kapital Bank, на уровне “BB-/B”. Этот рейтинг является одним из наиболее высоких среди банков страны, говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник.

«Специалисты агентства указали об укреплении позиций Kapital Bank в течение следующих 12-18 месяцев на финансовом рынке. Согласно отчету, Kapital Bank является более устойчивым банком среди банков страны. Благодаря структурным изменениям, банк укрепил свою кредитоспособность и конкурентоспособность, что соответствует более высокому рейтингу. Доля Kapital Bank составляет 8,1 процента кредитного и 15,8 процента депозитного рынка страны. На фоне сегодняшнего положения финансового сектора страны, утверждение рейтингов Kapital Bank на прежнем уровне для нас имеет большое значение», - отметили в Kapital Bank.

Kapital Bank в 2016 году добился повышения своих финансовых показателей и расширения деятельности, что является показателем успешных итогов минувшего года. По результатам 2016 года активы банка увеличились на 53,3 процента, достигнув 3,1 миллиарда манатов, кредиты, выданные клиентам, увеличились на 9,1 процента и достигли 1,3 миллиарда манатов. Общая сумма срочных вкладов населения в Kapital Bank увеличилась на 30 процентов и составила 593,6 миллиона манатов. Чистая прибыль банка составила 52,4 миллиона манатов, уставный капитал - 185,8 миллиона манатов, а совокупный капитал – 282,1 миллиона манатов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и шести отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.

Официальный курс на 12 июня составляет 1,7022 AZN/USD.