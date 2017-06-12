Наргиз Насруллаева назначена советником Шахмара Мовсумова

2017-06-12 12:20 | www.apa.az | 3

Наргиз Насруллаева назначена советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в фонде, за время своей профессиональной деятельности Н.Насруллаева занимала различные руководящие должности в бизнес-центрах Landmark, Regus Business Centre Trading Ltd, в бакинском филиале HSBC Bank Middle East. В 2011-2015 годы она являлась исполнительным директором Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).