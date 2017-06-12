В Азербайджане 486 торговцев людьми были привлечены к ответственности

2017-06-12 12:27 | www.oxu.az | 3

В Азербайджане борьба с торговлей людьми всегда была чувствительным вопросом.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил начальник Главного управления по борьбе с торговлей людьми МВД Гейдар Гейдаров.

Он отметил, что в 2005 году в Азербайджане был принят закон в сфере борьбы с торговлей людьми:

«Менее 1% совершенных в течение года в Азербайджане преступлений связаны с торговлей людьми. Например, из расследованных в 2015 году из 26916 уголовных дел 128 были связаны с торговлей людьми. За более 12 лет были расследованы 1078 уголовных дел. За этот период 486 человек привлекли к уголовной ответственности. Удалось найти 761 жертву торговли людьми и помочь их интеграции в общество».

A.M.

