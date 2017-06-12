Назначен новый советник главы SOFAZ (версия 2)

2017-06-12 12:23 | www.trend.az | 3

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БАКУ /Trend/ - Наргиз Насруллаева-Мудуроглу назначена советником исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ), сообщает в понедельник фонд.

За время своей профессиональной деятельности Насруллаева-Мудуроглу занимала различные руководящие должности в бизнес-центрах Landmark, Regus Business Centre Trading Ltd, в бакинском филиале HSBC Bank Middle East. В 2011 – 2015 годы она являлась исполнительным директором Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham).

Госнефтефонд был создан в 1999 году, и на тот момент активы его составляли 271 миллион долларов. Активы SOFAZ на первое апреля 2017 года увеличились на 0,18 процента по сравнению с началом года и составили 33,207 миллиарда долларов.

Согласно положению о SOFAZ, средства фонда могут быть использованы на строительство и реконструкцию стратегически важных инфраструктурных объектов, а также на решение важных общенациональных проблем.

Основными целями Госнефтефонда являются: накопление средств и размещение активов фонда за рубежом в целях минимизации негативного влияния на экономику, предотвращения в некоторой степени "голландского синдрома", обеспечения накопления средств для будущих поколений и поддержания текущих социально-экономических процессов в стране.

(Автор: Азад Гасанли)

Твиттер: @AzadHasanli