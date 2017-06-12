Задержан человек, давший ложную информацию о бомбе в бакинском т/ц

2017-06-12 12:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лицо, сообщившее о бомбе в торговом центре "Metro Park" в Баку, задержано, говорится в сообщении МВД, распространенном в понедельник.

11 июня в 14:42 неизвестный позвонил с мобильного телефона на номер «102» МВД и сообщил о заложенной им в торговом центре "Metro Park" в Наримановском районе Баку бомбе.

Были предприняты неотложные меры, по итогам которых информация не подтвердилась.

В результате проведенных сотрудниками Наримановского РУП оперативно-розыскных мероприятий данное лицо было задержано.

По факту возбуждено уголовное дело.

(Текст: Кямаля Сеидова)