Четверо террористов были ликвидированы в южной иранской провинции Хормозган

2017-06-12 12:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Четверо террористов были ликвидированы в южной иранской провинции Хормозган, в горной местности, сказал начальник полиции провинции Азизолла Малеки, сообщает информационное агентство Tasnim.

Малеки добавил, что после операции сотрудники полиции обнаружили при уничтоженных людях 4 пистолета и 112 патронов, а также взрывчатку и флаг террористической организации «Исламское Государство».

Двое из четырех террористов были идентифицированы как иностранные граждане, относительно двух других, полиция выясняет детали, добавил Малеки.

За последние дни, после недавних терактов в Тегеране, иранскими силами безопасности были арестованы десятки подозреваемых в терроризме.

Седьмого июня две группы террористов одновременно осуществили нападения на территории мавзолея имама Хомейни и в парламенте Ирана. По данным МВД, первая группа террористов, состоявшая из двух человек, вторглась на территорию мавзолея имама Хомейни на юге Тегерана, после чего один из них совершил самоподрыв, второй был ликвидирован в перестрелке с правоохранителями.

Вторая группа террористов из четырех человек совершила нападение на парламент Ирана. Смертник привел в действие взрывное устройство. Еще трое террористов были ликвидированы силами безопасности. Замглавы МВД Ирана ранее сообщал, что четверо нападавших были одеты в женскую одежду. В результате терактов погибли 17 и были ранены 43 человека.

(Автор: Эльмира Таривердиева)