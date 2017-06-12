Баку посетил один из самых известных литовцев мира Томас Венцлова – интервью (ЭКСЛЮЗИВ, ФОТО)

2017-06-12 12:30 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Баку посетил один из самых известных литовцев мира, выдающийся писатель и поэт современности, переводчик, публицист и правозащитник, профессор славянских языков и литературы Йельского университета в США, Томас Венцлова. 11 сентября ему исполняется 80 лет. В столицу Азербайджана он прибыл с супругой, писательницей Татьяной Миловидовой-Венцлова.

Жизнь этого человека насыщена яркими события и тяжелыми испытаниями. Сын известного литовского поэта Антанаса Венцловы окончил Вильнюсский университет (специальность литовский язык и литература, 1960), является одним из основателей Литовской Хельсинкской группы (основана 1 декабря 1976 года). В 1977 году выслан из Советского Союза, став диссидентом и политэмигрантом. В эмиграции занимался преподавательской деятельностью, получив известность своей огромной творческой деятельностью.

Его перу принадлежит более ста книг, изданий, литературных, исторических и научных работ. Переводил на литовский язык стихотворения Анны Ахматовой, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Осипа Мандельштама, Хлебникова, Т. С. Элиота, Шарля Бодлера, Оскара Милоша, Лорки, Рильке, Одена, Паунда, Превера, Кароля Войтылы, Збигнева Херберта, Чеслава Милоша, Виславы Шимборской и других поэтов. Он является автором путеводителя по Вильнюсу (переведён на ряд европейских языков), книги «Имена Вильнюса» (Vilniaus vardai; сам автор характеризует её как своего рода личную энциклопедию вильнюсцев от Миндовга и Гедимина до Милоша; включает 564 персоналии), серии работ, посвященных отдельным аспектам стиховедения, истории русской литературы, в особенности Серебряного века, а также современной литовской литературе и её прошлому, польской литературе.

Стихи Томаса Венцловы переводились на английский, венгерский, немецкий, польский, португальский, русский, словенский, чешский, шведский и другие языки. На русском языке поэзия Венцловы публиковалась в переводах Виталия Асовского, Иосифа Бродского, Владимира Гандельсмана, Анны Герасимовой, Натальи Горбаневской, Георгия Ефремова, Виктора Куллэ, Александра Кушнера, Константина Русанова, Павла Шкарина и других поэтов и переводчиков.

Томас Ванцлова награжден множеством орденов и медалей Литвы, Польши, Венгрии, Германии и России. В Вильнюсе действует мемориальный Дом-музей семьи Венцловы.

Вот с такой легендарной личностью и очень интересным человеком выпала честь побеседовать корреспонденту Trend и узнать о причинах его визита в Азербайджан.

- Господин, Томас Венцлова! Добро пожаловать в Азербайджан! Какими судьбами оказались в Баку? Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями от пребывания в нашем городе.

- Мы с супругой были на поэтическом фестивале в Тбилиси, и так как моя жена никогда не была в Баку, я решил ей показать этот прекрасный город. В советские годы несколько раз приезжал в Азербайджан, но это было около пятидесяти лет назад. Я хорошо помнил Баку, знал его места, мог отличить Баилово от Черного города.

У нас была экскурсия по городу. Мы побывали в древнем архитектурном комплексе – храме огня Атешгях, горящей горе Янардаг, историко-художественном заповеднике Гобустан, где были поражены первобытными наскальными рисунки и грязевыми вулканами. Хотелось бы особо отметить, Баку очень изменился, практически не узнать – стал еще краше и величественнее, это совершенно новый и современный город, поражающий воображение. Признаться честно, не ожидал увидеть такие перемены! Практически, без особых изменений остался Ичери шехер со своими старыми улочками, Дворцом Ширваншахов и Девичьей башней. Но главное, Баку сохранил свою душу, гостеприимство, замечательных людей, культурную элиту.

- Вы сказали, что около пятидесяти лет не были в Азербайджане. А с какой целью в те годы приезжали к нам в гости?

- Я люблю путешествовать, был во многих странах мира, видел множество потрясающих достопримечательностей. Всегда старался узнавать что-то новое для себя, и в молодости даже был чуть-чуть альпинистом, любил ходить по перевалам, причем, зачастую один. В те годы побывал в Шамахы, Шеки, Загатале, Гяндже, на озере Гекгель, и меня всегда удивляла красота этой прекрасной земли, ее самобытность и неповторимые пейзажи, архитектура и традиции.

- Вами переведены на литовский язык произведения многих выдающихся писателей и поэтов. Есть ли планы перевести на родной язык произведения азербайджанских классиков?

- Это трудно сказать, потому что перевожу с языков, которые знаю. А азербайджанским языком, к сожалению, не владею. Считаю, что переводы должны осуществляться с языка оригинала. Я надеюсь, что в Литве есть люди, которые знают азербайджанский и смогут перевести на литовский с языка оригинала, а не с русского, английского, или других языков. На азербайджанский язык было переведено множество произведений литовских писателей, а на литовский - поэма великого поэта Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун», произведения многих азербайджанских классиков и сказки. Мой отец Антанас Венцлов в конце 40-х – начале 50-х годов несколько раз приезжал в Баку, был хорошо знаком с известным поэтом Самедом Вургуном и переводил его произведения на литовский язык. Думаю, такой культурный обмен будет продолжен.

- Какие азербайджанские произведения Вас привлекает больше всего?

- Меня всегда очаровывала поэзия Низами Гянджеви, с большим удовольствием читал «Хамсэ» - поэмы «Сокровищница тайн», «Хосров и Ширин», «Семь красавиц», и «Искандер-наме», «Лейли и Меджнун», считающиеся настоящим сокровищем мировой литературы. Интересно, что мой отец любил творчество азербайджанского просветителя XVIII века, поэта Моллы Вели Видади, и дома читал его произведения вслух. Мне это очень нравилось!

Развитие культурных связей между Азербайджаном и Литвой находится на высоком уровне. Достаточно отметить, что за последние годы реализовано множество проектов. Среди них, выставки в Баку мастеров кисти Марюса Каволиса и Эдиты Сухоцките, одну из которых художница посвятила азербайджанским сказкам, режиссер Йонас Вайткус поставил спектакль "Семь красавиц" по одноименной поэме Низами Гянджеви, посвященный 870-летию выдающегося поэта и философа XII века. Также были презентованы книги литовских авторов историко-публицистического жанра посвященных истории Азербайджана Гинтараса Висоцкаса и Альгимантаса Лиекеса «Трагедия черного сада» и «Переселение народов на Кавказ XX век», представлен документальный фильм Андрюса Брокаса «Бесконечный коридор» памяти жертв Ходжалинского геноцида, фильмы литовских кинематографистов принимают участие на международных фестивалях, а коллективы выступают на традиционном Бакинском джаз-фестивале и т.д. Наши театральные коллективы выступали в Литве, проходили выставки азербайджанских художников, в Вильнюсском университете открылась аудитория «Азербайджан» для ознакомления с историей, культурой и реалиями Азербайджана, проведения научно-исследовательских работ. А совсем недавно в Вильнюсе был презентован международный проект Гюнель Анаргызы "Карабахские рассказы" на литовском языке, который нацелен на освещение истинной причины карабахского конфликта и способствует дальнейшему развитию литературных контактов между нашими странами.

Что на Ваш взгляд нужно сделать еще, для расширения этих связей?

- Бесспорно, все это заслуживает самых высоких слов. Кстати, с отцом Гюнель, известным писателем Анаром, я очень хорошо знаком. Пользуясь предоставленной возможностью, был бы рад передать ему поклон. В молодости был также знаком с выдающимся художником Тогрулом Нариманбековым, когда в начале 50-х годов он еще учился в Литовском художественном институте в Вильнюсе. Что касается развития культурных связей между нашими странами, то, на мой взгляд, было бы хорошо акцентировать внимание на изучение литовского языка в Азербайджане, а азербайджанского – в Литве. Кстати, преимущество знания азербайджанского заключается в том, что это может значительно поспособствовать изучению турецкого, туркменского и других языков тюркской группы.

Кстати, еще в дореволюционные годы в Бакинском реальном училище русский язык и литературу преподавал крупный классик литовской литературы, драматург, поэт, родоначальник литературного фольклоризма в литовской литературе Винцас Креве. А когда в 1918 году была создана Азербайджанская Демократическая Республика, он был назначен консулом Литвы и приглашён преподавать в Бакинский университет. Именно в Баку он написал большую часть своих известных произведений, в которых переплетается западная и восточная культуры, в том числе книгу «Восточные сказки». Особенно уникальны его произведения, связанные с азербайджанской культурой, обычаями, традициями. В легенде «Песня про орла» мастерски переплетаются азербайджанские и литовские фольклорные мотивы. B произведении «Страна Азерстан» мастерски передается быт азербайджанцев, их вера и борьба за независимость. Это произведение было переведено на азербайджанский язык. Поэтому было бы хорошо открыть в Баку мемориальную доску Винцаса Креве. Это также может послужить развитию культурных отношений между Литвой и Азербайджаном.

- В этом году Вы отмечаете 80-летний юбилей, с чем примите наши искренние поздравления. Как собираетесь его проводить?

- В Вильнюсе будут организованы мероприятия, куда я приглашен, но к празднованию юбилея отношусь скептически.

- Почему?

- Потому что когда человеку 80 лет, он уже и не очень здоров и мало участвует в этой жизни (смеется). Но мне повезло, что еще могу ходить и даже путешествовать, читать и писать, востребован, и это очень приятно. И в этом большая заслуга моей супруги, которая всегда рядом и является моей самой большой помощницей. В данное время я все еще пишу стихи, но главное - книгу «Популярную историю Литвы», которая охватит весь период нашей истории вплоть до выхода Литвы из состава Советского союза и обретения независимости. Думаю, к концу года ее закончить. Она будет опубликована на нескольких языках.

- Поэты всегда были глашатаями народа и своего времени. Одни больше писали на лирические и философские, другие – на революционные или патриотические темы. Каким Вам видится поэт 21 века – что должно быть воплощено в его стихах?

- Поэты всегда были разные, и, думаю, это правильно. Я лично, на национально-патриотические темы не пишу, а скорей – на метафизические, о своем жизненном опыте и мировоззрении. Но любое хорошее стихотворение поэта вносит вклад в развитие национального языка и пропаганды его родной земли.

(Автор: Вугар Иманов)