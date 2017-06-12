В Азербайджане произошло извержение вулкана

2017-06-12 12:41 | www.apa.az | 2

Сегодня примерно в 07:00 произошло извержение грязевого вулкана Кейряки.

Как сообщили АПА в пресс-службе МЭПР, извержение продолжалось около 15 минут. Продукты извержения распространились в северном, северо-восточном и восточном направлениях на территорию около 3,5 гектара. Толщина продуктов извержения в зоне кратера составила около 3 метров, по краям 0,2-0,3 метра.

Грязевой вулкан Кейряки расположен в 12 км от Баку. Отметим, близлежащие населенные пункты не пострадали. В тектонической зоне, где расположен вулкан, есть несколько действующих грязевых вулканов, есть вероятность и их активизации.

В настоящее время специалисты МЭПР изучают извержение и его результаты этого, проводят соответствующие мониторинги.

Отметим, грязевой вулкан Кейряки входит в «Государственный природный заповедник группы грязевых вулканов Баку и Абшеронского полуострова» Минэкологии.

По сегодняшний день вулкан извергался 18 раз. Последнее извержение было зарегистрировано в 2014 году.