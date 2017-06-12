Охранное агентство Riyad: Напали на наших охранников, а не наоборот

2017-06-12 12:45 | www.oxu.az | 3

«Информация о том, что утром 8 июня около 20 сотрудников службы охраны Riyad напали на магазин Safastore на улице Мир-Джалала в Бинагадинском районе Баку и насильно вывели сотрудников на улицу, необъективна и состоит из необоснованных обвинений».

Об этом пресс-секретарь охранного агентства Фуад Мадатов заявил Oxu.Az.

По его словам, на самом деле пострадавшей стороной являются сотрудники охранного агентства Riyad, поскольку было совершено нападение на сотрудников агентства, а не наоборот:

«Наши охранники стояли снаружи, чтобы не наносить ущерба объекту и не заходить в объект без разрешения владельца имущества. Охранники магазина, зная об этом, прибегли к провокациям и первыми напали с применением холодного оружия.

Наши охранники лишь оборонялись. Однозначно заявляем, что наши охранники не применяли силу против сотрудников Управления полиции Бинагадинского района, прибывших на место происшествия. В пресс-службе министерства внутренних дел и прессе писали, что во время инцидента ни один сотрудник полиции не пострадал».

Отметим, что по факту возбуждено уголовное дело по статье 221.2.1 (хулиганство, совершенное группой лиц) УК АР и 221.2.2 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), ведется следствие.

Зульфия Гурбанова

