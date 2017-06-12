В Турции обезврежены 38 террористов

2017-06-12 12:37 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю в Турции были уничтожены 38 террористов, говорится сообщении МВД страны, распространенном в понедельник.

В рамках операций против РПК также были задержаны 200 террористов.

Как отмечается в сообщении МВД, Турция продолжит успешную борьбу с РПК.

Ранее министр национальной обороны Турции Фикри Ишык сказал, что за два года было ликвидировано более десяти тысяч террористов.

Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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