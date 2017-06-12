В Турции обезврежены 38 террористов
2017-06-12 12:37 | www.trend.az | 3
БАКУ /Trend/ - За прошедшую неделю в Турции были уничтожены 38 террористов, говорится сообщении МВД страны, распространенном в понедельник.
В рамках операций против РПК также были задержаны 200 террористов.
Как отмечается в сообщении МВД, Турция продолжит успешную борьбу с РПК.
Ранее министр национальной обороны Турции Фикри Ишык сказал, что за два года было ликвидировано более десяти тысяч террористов.
Конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 30 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.
(Автор: Руфиз Хафизоглу)
Твиттер: @rhafizoglu