IDEA и «Тамиз шахар» провели акцию по очистке бакинского пляжа

2017-06-12 12:40 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В связи с Всемирным днем окружающей среды и началом пляжного сезона Общественное объединение IDEA и ОАО «Тамиз шахар» провели традиционную акцию по очистке территории пляжа в поселке Новханы, говорится в сообщении IDEA, распространенном в понедельник.

Главными целями мероприятия, в котором приняло участие свыше 200 волонтеров, являются пропаганда соблюдения чистоты на прибрежных территориях, предотвращение их загрязнения бытовыми отходами, а также привлечение молодежи к борьбе за охрану морской окружающей среды.

Для более эффективной организации процесса по сбору мусора на территорию была привлечена спецтехника, затем все отходы были отправлены на Завод по сортировке твердых бытовых отходов в Балаханы.

Акция вызвала большой интерес общественности, и к инициативе IDEA добровольно присоединились представители частных организаций и представленных в Азербайджане диппредставительств, в том числе, лица, представлявшие различные возрастные группы вузов и колледжей и представители Исполнительной власти Бинагадинского района.

Общественное объединение IDEA совместно с местными и зарубежными партнерами регулярно организует подобные акции на побережье Каспия, а также на берегах рек.

(Текст: Кямаля Сеидова)