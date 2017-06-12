В Азербайджане в прошлом месяце были обнаружены и обезврежены 404 НРБ и около 100 мин

2017-06-12 12:48 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в пресс-службе Национального агентства по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA), были обнаружены и обезврежены 404 НРБ, 81 противотанковых и 16 противопехотных мин.

В операции участвовали 489 человек операционного состава, 136 человек административного состава, 6 механических машин по разминированию и 34 сапера.

До сегодняшнего дня была очищена территория общей площадью 402 398 761 кв. м. найдено и обезврежено 761 889 мин и НРБ.

В мае месяце в связи с обнаружением мин и НРБ в службу 102 поступили 2, а в Центр управления при кризисных ситуациях МЧС – 6 звонков.

В мае этого года ANAMA провело операции по зачистке территорий в Абшеронском, Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Джабраилском, Физулинском, Гянджинском, Тертерском, Габалинском, Мингячевирском, Сиязанском районах, а также в поселке Гюздяк Гарадагского района.

В течение мая месяца случаев подрыва на минах/НРБ зарегистрировано не было.