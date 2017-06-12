Завтра в Азербайджане будет дождливо

2017-06-12 13:00 | www.oxu.az | 2

В Баку и на Абшеронском полуострове 13 июня ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром и днем местами возможны дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит ночью 16-20°, днем - 24-28° тепла, в Баку ночью 17-19° тепла, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидается гром, временами дожди. Кое-где осадки будут интенсивными. Западный ветер днем местами усилится. Температура воздуха составит ночью 17-22°, днем - 29-34° тепла, в горах ночью - 8-13°, днем - 17-22° градусов тепла.

С 12 до полудня 13 июня в некоторых районах ожидается нестабильная погода, гром, временами дожди. Кое-где осадки будут интенсивными, возможен град, повышение уровня воды в реках. Западный ветер местами временно усилится.

A.M.

