ГНФАР в прошлом году инвестировал в банки дополнительные депозиты на 2 млрд. манатов

2017-06-12 13:01 | www.apa.az | 2

Инвестиции Госнефтефонда Азербайджана в депозиты к концу 2016 года выросли по сравнению с 2015 годом в 2,1 раза или на 1 млрд. 965,42 млн. манатов, до 3 млрд. 758,908 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в аудиторском отчете ГНФАР за 2016 год, подготовленном PricewaterhouseCoopers Audit Azerbaijan LLC. Сумма депозита ГНФАР, размещенного к концу 2016 года в ОАО «Международный банк Азербайджана», составила 1 млрд. 773,75 млн. манатов. Депозит, размещенный ГНФАР в турецком Ziraat Bankası A.Ş., достиг 429,025 млн. манатов, что на 10,46% или 40,629 млн. манатов больше по сравнению с 2015 годом. За год ГНФАР разместил в Akbank T.A.Ş дополнительно 46,424 млн. манатов, сумма депозита составила 280,168 млн. манатов. На 1 января 2017 года сумма депозита ГНФАР в Türkiye İş Bankası A.Ş. составила 637,977 млн. манатов, что на 53,812 млн. манатов больше по сравнению с началом 2016 года. К концу отчетного периода ГНФАР довел депозитный портфель в Türkiye Garanti Bankası A.Ş. до 637,977 млн. манатов. Так, за год фонд разместил в Türkiye Garanti Bankası A.Ş. дополнительный депозит на 50,805 млн. манатов.