В Баку обезврежена группа, занимавшаяся похищением людей

2017-06-12 13:01 | www.apa.az | 2

В Баку обезврежена группа, которая занималась похищением людей.

Как сообщили АПА в пресс-службе МВД, житель Газаха Исмаил Умудов обратился в 12 отдел полиции Сабунчинского РУП и заявил, что его похитили и содержали в нескольких домах. Злоумышленники избили его и отобрали 90 манатов, 1400 турецких лир.

В результате принятых оперативно-розыскных мер были задержаны подозреваемые жители Масаллинского района - Джавид Ибрагимов, его брат Валид, Агиль Нусратли, жители Хазарского района – Кянан Джалали, Джавид Фарзалиев и житель Агсуинского района Амиль Гулиев.

В ходе расследования было установлено, что Исмаил Умудов живет в Турции. За несколько дней до инцидента И.Умудов посредством мобильного телефона познакомился с одним из членов семьи Дж.Ибрагимова.

Узнав об этом Дж.Ибрагимов написал сообщение И.Умудову и пригласил его на встречу в поселок Бузовна. Там И.Умудова помимо Дж.Ибрагимова ждали его брат и четверо вышеупомянутых людей.



Задержанные нанесли потерпевшему увечья и отобрали деньги. Затем его в багажнике автомобиля «Opel», принадлежащего Дж.Ибрагимову, увезли в дом Дж.Фарзалиева в поселок Албалылы, где держали в течение суток.





Сделав несколько фотографий И.Умудова в обнаженном виде, злоумышленники пригрозили, что в случае, если он пожалуется в полицию, фотографии будут распространены в социальных сетях.



По факту возбуждено уголовное дело в Следственном отделе Сабунчинского РУП, ведется расследование, необходимые следственные мероприятия.