Азербайджанский AtaBank расширяет сеть обслуживания

2017-06-12 13:04 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку открылось новое отделение ОАО AtaBank. Как говорится в сообщении банка, распространенном в понедельник, расположенное на улице Пушкина вблизи станции метро «28 Мая» отделение «Сахиль» оказывает широкий спектр услуг физическим и юридическим лицам.

В новом центре обслуживания и частным, и корпоративным клиентам предлагаются все виды банковских услуг, в том числе расчетно-кассовые операции, прием депозитов, срочные денежные переводы, обмен валют, оплата коммунальных услуг, консультирование по расширению бизнеса и т.д.

В церемонии открытия нового отделения принимали участие заместитель председателя правления AtaBank Сабухи Алиев и директор Департамента по управлению филиальной сетью Ильгар Садыгов.

«AtaBank после консолидации заметно упрочил свои позиции на финансовом рынке страны. В настоящее время, имея 31 филиал и отделение, банк занимает пятое место среди азербайджанских банков», - сообщил на церемонии открытия Сабухи Алиев.

Отделение обслуживает клиентов с 9:00 по 18:00 с понедельника по пятницу. Новое отделение AtaBank «Сахиль» с радостью встретит клиентов в своем новом комфортном офисе.

Функционирующий с 1993 года AtaBank является высокотехнологичным универсальным азербайджанским банком со стопроцентным местным капиталом. В настоящее время сеть ОАО AtaBank состоит из 31 филиала и отделений в Баку и регионах республики. Банк предоставляет полный спектр услуг корпоративным и частным клиентам.

Подробно ознакомиться с услугами и продуктами AtaBank можно на официальной странице банка www.atabank.com .