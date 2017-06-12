В Азербайджане местами будет ливень, град, уровень воды в реках поднимется - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

2017-06-12 13:02 | www.apa.az | 2

Как сообщили АПА в МЭПР, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20°, днем 24-28° тепла, в Баку ночью 17-19°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются грозы, кратковременные дожди, местами сильный ливень. Подует временами порывистый западный ветер. Температура воздуха ночью составит 17-22° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 17-22° тепла.

МЭПР сделало предупреждение в связи с погодными условиями. Сообщается, что с 12 по 13 июня в некоторых районах ожидаются нестабильная погода, грозы, временами дожди. Местами будет сильный ливень, град, уровень воды в реках поднимется. Подует временами порывистый западный ветер.