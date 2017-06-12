В Украине выйдет в свет книга азербайджанца

2017-06-12 13:02 | www.apa.az | 2

В Черниговской области Украины председатель Апелляционного суда Садиг Тагиев получил степень доктора юридических наук по «Правилам прослушивания телефонных разговоров во время следствия».

Как сообщил АПА С.Тагиев, также опубликована его одноименная монография.

Являющийся единственным судьей-азербайджанцем в Украине С.Тагиев отметил, что по рекомендации соответствующих структур Украины книга готовится к публикации.

С.Тагиев родился в 1959 году в селе Ашагы Эюблу Товузского района. В 1977 году он окончил Донецкий медицинский институт, после чего работал в медицинской сфере. После окончания в 1985 году курса криминалистики при МВД СССР С.Тагиев работал в органах милиции Луганской области. В 1987 году окончил юридический факультет Харьковского университета, с 1992 года работает на разных должностях в судебной системе. С.Тагиев занимал должность заместителя председателя Верховного суда Луганской области.