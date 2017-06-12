Армяне избили кикбоксера прямо на ринге – ВИДЕО

2017-06-12 13:15 | www.oxu.az | 3

На вечере кикбоксинга Glory 42 в Париже произошел курьезный эпизод.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на isport.ua, во время боя армянина Артура Григоряна и голландца Мертела Гроенхарта последний повел себя крайне некрасиво, нокаутировав соперника в момент, когда тот отвернулся и направился в свой угол.

Вопросы вызывают и действия армянина – рефери не останавливал поединок, раунд не завершился, однако тот по неизвестным причинам опустил руки и прекратил бой.

Болельщики, присутствовавшие на бое, не стали мириться с действиями Гроенхарта и решили устроить самосуд и, неожиданно выскочив на ринг, набросились с кулаками на голландца. Комментатор Тодд Гришам назвал происходящее одной из самых безумных вещей, которые ему доводилось видеть в спорте.

И.Н.