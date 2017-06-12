Завтра в Баку пасмурно, возможен дождь

2017-06-12 13:17 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове во вторник ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, сообщили Trend в понедельник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром и днем в некоторых местах возможен дождь. Умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем - 24-28, в Баку ночью – 17-19, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится от 755 до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами ожидаются грозовые дожди, в отдельных местах прогнозируются ливни. Западный ветер днем местами будет усиливаться.

Ночью 17-22, днем 29-34, в горах ночью 8-13, днем 17-22 градуса тепла.

С сегодняшнего дня до второй половины вторника в некоторых районах погода будет нестабильной, временами ожидаются грозовые дожди, в некоторых местах ливневого характера, возможен град и повышение уровня воды в реках. Западный ветер местами будет усиливаться.

(Текст: Кямаля Сеидова)