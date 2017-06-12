Находящиеся в аварийном состоянии школы будут заменены на школы модульного типа

2017-06-12 13:15 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Министерстве образования, в рамках пилотного проекта в Гейчайском, Исмаиллинском и Лянкяранском районах построены и сданы в эксплуатацию 3 школы. В 2017/2018 учебном году планируется строительство еще 232 школ модульного типа. До конца этого года будут сданы в эксплуатацию 100 подобных школ.

В настоящее время ведется строительство 41 школы в 25 районах. Преимущества этих школ: низкая бюджетность, строительство за короткий период времени на любом рельефе, мобильная эвакуация, формирование классных комнат в соответствии с числом учащихся.

За последние 13 лет 70% школ в стране были построены заново или были капитально отремонтированы. В 2016/2017 учебном году были сданы в пользование 29 новых школ по стране, в том числе 7 школ по заказу Минобразования. 101 школа была отремонтирована капитально. В 384 школах были проведены ремонтные работы. В 17 образовательных учреждениях продолжаются ремонтно-строительные работы. До 2017/2018 учебного года по заказу Управления капитального строительства и обеспечения Минобразования предполагается завершить ремонтно-строительные работы в 7 образовательных учреждениях.

С целью совершенствования управления финансами и административными ресурсами в сфере образования были созданы 15 территориальных финансово-расчетных центров. Применение нового механизма охватывает 4134 образовательных учреждения в регионах, в том числе 3875 общеобразовательных и 259 дошкольных образовательных учреждений, а также примерно 175 тысяч сотрудников сферы образования, работающих в этих учреждениях.