В Баку состоялось показательное выступление военного оркестра Великобритании – ФОТО

2017-06-12 13:23 | www.oxu.az | 3

Согласно плану военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджанской Республики и Королевства Великобритании и Северной Ирландии, 12-го июня в Учебном и Тренировочном Центре Вооруженных Сил состоялось совместное показательное выступление военного оркестра Королевской армии Великобритании и Северной Ирландии и Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

За выступлением оркестров наблюдали чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Азербайджане, госпожа Керол Мери Крофтс, военный атташе полковник-лейтенант Дэвид Этхелль, а также личный состав Учебного и Тренировочного Центра и Военного Лицея имени Джамшида Нахчыванского.

В исполнении военных оркестров прозвучали отрывки из известных современных и классических музыкальных произведений азербайджанских, английских и мировых композиторов, а также знаменитые военные марши разных стран. Во время исполнения музыки военные оркестры при движении продемонстрировали приёмы и способы перестроения.

В рамках визита, будут также организованы концерты и совместные показательные выступления военного оркестра Объединенного Королевства в Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева и под открытым небом на площади Фонтанов.

A.M.