В мае в Азербайджане были обезврежены 97 мин

2017-06-12 13:22 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) в мае разминировало 1 633 964 квадратных метра территории страны, говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник.

За указанный период ANAMA были обнаружены и обезврежены 409 неразорвавшихся боеприпасов, 81 противотанковая мина и 16 противопехотных мин.

В операциях по разминированию участвовали 489 саперов и 136 членов административного персонала, шесть машин дистанционного разминирования и 34 служебные собаки.

До настоящего времени ANAMA разминировало 402 398 761 квадратный метр территории страны, обнаружило и обезвредило 761 889 неразорвавшихся боеприпасов.

В мае операции по разминированию были осуществлены в Абшеронском, Агджабединском, Агдамском, Агстафинском, Джабраильском, Физулинском, Тертерском, Габалинском, Сиязаньском районах, а также в Гяндже, Мингячевире и поселке Гюздек Гарадагского района Баку.

В мае случаев разрыва мины/боеприпасов зафиксировано не было.

(Текст: Кямаля Сеидова)